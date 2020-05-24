Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde seyreden Süleyman Altuntaş (47) idaresindeki 34 VP 4928 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen motosiklet sürücüsü, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA