Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Yalova istikametine seyreden K.C. yönetimindeki 41 NZ 992 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Sertan Çakır idaresindeki motosikletle henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışma etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA