Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü
- Kocaeli'de trafik kazası 1 ölü Kaza yerinden detay görüntüler Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü Karamürsel ilçesinde oto kurtarıcı kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oto kurtarıcı kamyonetin çarptığı kişi öldü.
- Kocaeli'de trafik kazası
1 ölü
Kaza yerinden detay görüntüler Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
Karamürsel ilçesinde oto kurtarıcı kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oto kurtarıcı kamyonetin çarptığı kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi D-130 karayolu hastane kavşağı mevkisinde, O.O (27) idaresindeki 77 AAH 909 plakalı oto kurtarıcı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Karakaş'a (42) çarptı.
Karakaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak Karamürsel Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA