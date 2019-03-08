Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oto kurtarıcı kamyonetin çarptığı kişi öldü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oto kurtarıcı kamyonetin çarptığı kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi D-130 karayolu hastane kavşağı mevkisinde, O.O (27) idaresindeki 77 AAH 909 plakalı oto kurtarıcı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Karakaş'a (42) çarptı.
Karakaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak Karamürsel Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA