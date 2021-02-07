Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

07.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:04
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Sedat Ö. idaresindeki 41 AGB 527 plakalı otomobil, Hatipköy mevkisinde aynı istikamette seyreden Halil Y'nin kullandığı 42 PF 583 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Sedat Ö. ve yanındaki Ahmet D. (24) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sedat Ö. Kocaeli Devlet, Ahmet D. ise Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Ahmet D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yolun Ankara istikametinde trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesinin ardından tüm şeritler tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Barış Manço Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Deniz Türüç Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 00:08:11. #1.16#
title