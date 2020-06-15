Kocaeli'de trafik ihlalleri bu merkez ile sona erecek
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Kocaeli'de trafik ihlalleri bu merkez ile sona erecek

Kocaeli'de trafik ihlalleri bu merkez ile sona erecek -Trafiğin adım adım izleneceği merkez ile hatalı sürücüler cezalandırılacak Kocaeli'de ulaşıma dair tüm unsurların tek bir merkezden yönetilerek denetleneceği, gelecek yıllarda da trafik ihlallerinin önüne geçmesi hedeflenen Trafik...

15.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:59

Kocaeli'de trafik ihlalleri bu merkez ile sona erecek

-Trafiğin adım adım izleneceği merkez ile hatalı sürücüler cezalandırılacak

KOCAELİ - Kocaeli'de ulaşıma dair tüm unsurların tek bir merkezden yönetilerek denetleneceği, gelecek yıllarda da trafik ihlallerinin önüne geçmesi hedeflenen Trafik Yönetim Merkezi hizmete başladı.

Kocaeli'de ulaşıma dair tüm unsurların tek bir merkezden yönetilerek denetleneceği yerli ve milli yazılımlar ile desteklenerek kurulan Trafik Yönetim Merkezi hizmete başladı. İzmit SEKA Park alanında kurulan Trafik Yönetim Merkezi, Elektronik Denetleme Sistemi unsurlarını içinde barındırıyor. Merkez sayesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin koordineli şekilde ederek olası sorunların hızla çözülmesi sağlanacak. Merkez, farklı birimlerin bir arada çalışacağı 12 operatör ile birçok fonksiyonun entegre şekilde görev yapacak. Kurulumu yüzde elli aşamasına gelen merkez ile kurumlar arası koordinasyonun gelişmesi hedefleniyor.

Ağır vasıtaların geçişleri takip edilecek

Sinyalizasyon yönetim sistemi, trafik kameraları, yoğunluk sensörleri, yoğunluk haritaları, video mesaj sistemi, radar ve değişken trafik işaretleri yönetimi, toplu taşıma yönetim ekranları, tramvay hattı izleme, trafik zabıta, servis araçları denetim, afet ve kriz yönetim unsurlarını içerisinde barındıracak yönetim merkezi, kentteki çok önemli bir ihtiyaca cevap verebilecek. Özellikle şehirlerarası geçiş güzergahında bulunan D100 ve D130 gibi tüm ana yollardaki trafik yoğunluğu, sinyalize kavşakların uzaktan yönetilmesi, tehlikeli yük taşıyan ve ağır vasıtaların geçişlerinin takip edileceği bir merkez olacak.

Trafiğin sinir uçlarını yönetecek merkez

Hizmete giren merkezi ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi ve teknik ekibin de hazır bulunduğu incelemede Başkan Büyükakın, "Bu merkezimizle şehrin tamamının anlık fotoğrafını çekebileceğimiz, trafiğin nerede sıkıştığını ve nerede oluştuğunu görebileceğimiz, ona göre karar alıcıların eline çok güçlü verilerin ulaşacağı bir sistem kurulacak. Bir manada trafiğin sinir uçlarını yönetmiş ve haritalarını çıkartmış oluyoruz" dedi.

"Trafik akışının ve yönetiminin beyni olacak"

Sistem hakkında konuşan Büyükakın, "Trafik Yönetim Merkezi, bir bütün olarak trafiğe ilişkin tüm sistemleri kullanmakla birlikte onu yönetmek açısından da önemlidir. Burası aslında toplu taşımanın, otoparkların ve trafikteki araçların yönetiminin beyni diye düşünebileceğiniz bir noktadır. Bütün sistemlerimiz ve 250'ye yakın kavşağın tamamı buraya bağlı olmakla birlikte bu merkezden idare edilebilmektedir. Yine toplu taşıma araçlarının içindeki kameraların tamamı buraya bağlı durumdadır. EDS kameralarının önümüzdeki süreçte yaygınlaştırılması ile onların da tamamı buraya bağlı olacak. Bu merkezimiz; şehrin tamamının anlık fotoğrafını çekebileceğimiz, trafiğin nerede sıkıştığını nerede oluştuğunu görebileceğimiz ve ona göre buradan karar alıcıların eline çok güçlü verileri ulaştıracak bir merkez olacak. Bir manada trafiğin sinir uçlarını buradan takip etmiş ve yönetmiş olacağız" diye konuştu.

Akıllı ulaşım sisteminin ilk adımı

D100 ve D130 üzerinde kurulan sensörler vasıtasıyla trafik yoğunluğu geçen araç sayıları ve cinsleri ile trafik yönetim birimlerine veriler sağlayacak olmasının yanı sıra yoğunluğa göre sürücülere alternatif güzergahlar sunacak olmasına değinen Başkan Büyükakın, "Akıllı Şehirler dediğimizde ayrılmaz bir bileşen de akıllı ulaşım sistemleridir. Bu o akıllı ulaşım sisteminin kentimizde atılmış ilk adımıdır. Bu yolla Büyükşehir Zabıta ve Ulaşım dairelerimiz ile Emniyet Müdürlüğümüz burada ortaklaşa çalışma imkanı bulacaklar. Özellikle Emniyet Müdürlüğümüzün elinin güçlenmesi ve trafik tedbirlerinin daha güçlü hale gelmesi açısından da çok önemli bir altyapıya sahiptir bu merkezimiz" şeklinde konuştu.

Trafik ihlallerini bitirecek sistem

Sistem sayesinde sık sık kazaların yaşandığı Gazanfer Bilge Bulvarında da kontrolün sağlanacağına değinen Büyükakın, yolu kullanmaması gereken sürücülerin uyarılarak cezalandırılacağını ifade etti. Büyükakın, "Geçtiğimiz günlerde basına tanıtılan santral kavşağındaki bir Video Mesaj Sistemimiz vardı. O bölgede birçok tedbir aldık. Bu manada Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi oraya koyduğumuz sensörler vasıtasıyla biz yirmi dört saat plaka tanıyabiliyoruz. Oradan belli yüksekliğin üzerinde olan ve geçmemesi gereken aracın geçtiğini tespit eder etmez de hemen yan tarafta ayrı bir ofiste çalışan emniyetteki arkadaşlarımız da o araca ceza işlemi uyguluyorlar. Gelecekte bu sistem oturduğu zaman buradan biz şehirdeki bütün trafik ihlallerini, kırmızı ışık, hız ve parklanma ihlallerinin tamamını b kontrol etme ve yönetme imkanına kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de trafik ihlalleri bu merkez ile sona erecek

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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