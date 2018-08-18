Kocaeli'de Trafik Adım Adım İlerledi (2)

Kocaeli'de Trafik Adım Adım İlerledi (2)

TEM'DEKİ YOĞUNLUK SÜRÜYORTEM yolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kocaeli'de Trafik Adım Adım İlerledi (2)

TEM'DEKİ YOĞUNLUK SÜRÜYOR

TEM yolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM yolu Dilovası rampa geçişi, Korutepe ve Gültepe tünel geçişleri ile viyadük geçişlerinde trafik yoğunlaştı. İzmit Batı gişelerinin ardından yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle Hatipköy geçişinde ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sıcaktan bunalan ve trafikteki yoğunluktan yorulan sürücüler dinlenme tesislerinde mola verdikten sonra yola devam etti.

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