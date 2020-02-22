Kocaeli'de 'torbacı'lara operasyon: 7 gözaltı
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Kocaeli'de 'torbacı'lara operasyon: 7 gözaltı

Kocaeli'de sokak satılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

22.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:25
Kocaeli'de 'torbacı'lara operasyon: 7 gözaltı

'de sokak satılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 301 adet ekstasy hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 51 adet kurşun ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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