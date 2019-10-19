Kocaeli'de 'torbacı'lara operasyon: 6 gözaltı

19.10.2019 14:36

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 5 'torbacı' adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Derince ve Gölcük ilçelerinde "Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 152 gram esrar, 580 gram metafetamin, 5 adet ecstasy hap, 1,5 gram kokain, 48 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ekipler tarafından 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi.



Olayla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, 5'i Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA