Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı
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Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

30.09.2020 00:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 00:28
Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temeli kazılan bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yandaki 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temeli kazılan bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yandaki 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Serdar Mahallesi Reyhan Sokak'ta temeli kazılan bir inşaat alanında toprak kayması oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alanın yanında bulunan, 6 ailenin yaşadığı 3 katlı bina tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi.

Bina sakinlerinden 9 yaşındaki bir çocuk, evden çıkarken muhabbet kuşunu da yanına aldı.

Öte yandan, binada karantinada bulunan Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 3 kişiyle temaslı 10 kişi, filyasyon ekipleri kontrolünde otobüslerle öğrenci yurduna götürüldü.

Bina sakinlerinden Gıyasettin Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde eşi ve çocuklarıyla otururken büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Çocuklarının koktuğunu ve evi terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Karahan, şöyle dedi:

"Adam temel açmış iki gündür. Biz diyorduk ona çökecek diye. Akşamüstü kendi geldi konuştuk. Sonra geldi baktı, 'biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorduk.' dedi. Sonra çekti gitti. Biz evde oturuyorduk, sonra ses geldi, baktık çökmüş. Çocuklar bağırdı, ağladı. Başka da bir şey yapamadık. Camı kırayım çıkayım dedim ama korkuluk vardı. Sonra itfaiye ekipleri geldi kestiler kurtardılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

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