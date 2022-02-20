Kocaeli'de toprak altında kalan işçi yaralandı
AA, Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi ağır yaralandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi ağır yaralandı.
Şirinyalı Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi üzerindeki altyapı çalışmasında çalışan M.Y, kayan toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altından çıkarılan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Kadir Yıldız - Güncel