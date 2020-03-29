Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyor Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyorKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında tüm toplu taşıma araçlarında paralı biniş kaldırılarak, yerine Kocaeli Kart kullanılacak.

Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında tüm toplu taşıma araçlarında paralı biniş kaldırılarak, yerine Kocaeli Kart kullanılacak. Kocaeli'de toplu taşıma araçlarının bir kısmında para kullanılırken, 1 Nisan tarihi itibariyle tüm toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak. Koronavirüsün hapşırma, öksürme gibi yollarla önce ellere daha sonra da para gibi nesneler ile kişilerden kişilere bulaşma olasılığı göz önüne alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde toplu taşıma araçlarında paralı binişlerin tamamen kaldırılmasına karar verdi. 1 Nisan tarihinden itibaren vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binişlerinde Kocaeli Kart kullanacak.

Kaynak: DHA