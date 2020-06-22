Kocaeli'de TKİP'e operasyon: 5 gözaltı
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Kocaeli'de TKİP'e operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından Türkiye Komünist İşçi Partisi terör örgütünün faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de TKİP'e operasyon: 5 gözaltı
22.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:25

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından Türkiye Komünist İşçi Partisi terör örgütünün faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 Haziran tarihinde Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla E.A., Ö.T.Ö., V.U., Z.K. ve S.Y. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sev edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden V.U. ve E.A.'nın tutuklanmasına karar verilirken, S.Y., Z.K. ve Ö.T.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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