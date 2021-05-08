Kocaeli'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapan 2 kadın, market sahibinin dikkatiyle yakalandı
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Kocaeli'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapan 2 kadın, market sahibinin dikkatiyle yakalandı

Kocaeli'de 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan 2 kadın, market sahibinin dikkatiyle yakalandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir marketten "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir marketten "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde Meral Alataş'ın sahibi olduğu markete gelen 2 kadın, "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptı.

Durumu fark eden Alataş, peşinden koştuğu şüphelileri bir eczanede alışveriş yaparken yakaladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı.

Meral Alataş, AA muhabirine, şüpheliler dükkanına geldiğinde yalnız olduğunu, sigara ve su almak isteyen 2 kadının kendisine 200 lira verdiklerini söyledi.

Şüphelilerin kendisinden sigara parasını almamasını istediklerini belirten Alataş, "Ben de 'Almazsam olmaz ki sigaranın ne karı var ki?' dedim. 'O zaman almıyoruz.' dedi. Ben de parasını uzattım, parasının üstünü de çıkartmıştım. O ara benim parayı da aldılar. Peşlerine gittim, eczanede yakaladım. Paramı çektim ellerinden aldım. 35 lira eksiğim var, o önemli değil." diye konuştu.

Alataş, şüpheliler hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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