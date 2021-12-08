Kocaeli'de tırla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de tırla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı.

Kayacık Mahallesi D-130 kara yolu Anadolu Lisesi ışıklı kavşak mevkisi Yalova yönünde N.T. idaresindeki 34 RT 6194 plakalı otomobille F.Ö. yönetimindeki 35 HD 2012 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Otomobilde bulunan E.T, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.???????

Kocaeli'de tırla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'den meclis toplantısında çok konuşulacak sözler: Dilovası'nda ne kadar gay varmış

AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'den meclis toplantısında çok konuşulacak sözler: Dilovası'nda ne kadar gay varmış

 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirlemeye çalışan babanın savunma oyunu tutmadı

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirlemeye çalışan babanın savunma oyunu tutmadı

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title