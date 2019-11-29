Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

29.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:34

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen işçi servisi ile tır çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA