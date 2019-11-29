Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
Haberler » Güncel » Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı - Haber

Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

29.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:34
Kocaeli'de tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

'nin ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen işçi servisi ile tır çarpıştı.

verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et