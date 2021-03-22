Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

22.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:45
Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Balçık Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, Bahadır Yıldırım idaresindeki 34 CRB 262 plakalı otomobil ile Ömer B. yönetimindeki 63 LZ 569 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarttı.

Sağlık ekipleri, sürücü Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Merve Dizdar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 21:46:32. #1.15#
title