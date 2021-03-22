Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Balçık Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, Bahadır Yıldırım idaresindeki 34 CRB 262 plakalı otomobil ile Ömer B. yönetimindeki 63 LZ 569 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarttı.

Sağlık ekipleri, sürücü Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal