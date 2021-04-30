Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Y'nin kullandığı 34 DRY 230 plakalı motosiklet, Ramazan K. idaresindeki 41 TM 004 plakalı tırla Arapçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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