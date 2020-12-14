Kocaeli'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi D-100 kavşağı Ankara istikametinde M.Ş. idaresindeki 41 AEG 827 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden H.K. yönetimindeki 17 TA 755 plakalı tırla henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal