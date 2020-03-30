Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın çarptığı yaya yaralandı.
30.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:12
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 03 RD 670 plakalı tır, D-130 kara yolu Merkez Mahallesi Karamürsel istikametine seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye çarptı.
Çapmanın etkisiyle yola savrulan yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.
Yaralı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA