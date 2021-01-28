Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi tırın çarpması sonucu vefat etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi tırın çarpması sonucu vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde Sakarya yönüne giden S.O. idaresindeki 55 LR 682 plakalı tır, Köseköy alt geçidi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kara'ya (77) çarptı.

Kazada ağır yalaranan Kara, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü S.O, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman