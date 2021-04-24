Kocaeli'de tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, seyir halindeki tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, seyir halindeki tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi 1180 Caddesi'nde E.S'nin kullandığı 01 AAD 997 plakalı tırdan ayrılan dorse, Mürsel B. idaresindeki 34 AL 4430 plakalı otomobile çarptı.

Otomobille birlikte rampa aşağı sürüklenen kuru çay yüklü dorse, kaldırıma çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin dorsenin peşinden koştuğu görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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