Kocaeli'de tırda gümrük kaçağı 14,3 milyon makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de tırda gümrük kaçağı 14,3 milyon makaron ele geçirildi

Kocaeli'de tırda gümrük kaçağı 14,3 milyon makaron ele geçirildi
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, otoyolun İzmit ilçesi mevkisinde durdurdukları tırda arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bolu Dağı beyaza büründü! Bölgede karla karışık yağmur hakim

Bolu Dağı beyaza büründü! Bölgede karla karışık yağmur hakim

 Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title