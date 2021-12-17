Kocaeli'de tırda gümrük kaçağı 14,3 milyon makaron ele geçirildi
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, otoyolun İzmit ilçesi mevkisinde durdurdukları tırda arama yaptı.
Aramada gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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