Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel
Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, granit yüklü tırda palet takozlarına gizlenmiş 27 kilogram eroin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, granit yüklü tırda palet takozlarına gizlenmiş 27 kilogram eroin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım'da yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

29 Kasım'da Gebze'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan granit yüklü tırda, narkotik köpeği "Millov" eşliğinde yapılan aramada, palet takozlarına gizlenmiş 27 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tırda 27 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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