Tırda 21 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan bir tırda 20 kilo 600 gram eroin ile 1 kilogram metamfetamin bulundu.

Kocaeli'de durdurulan bir tırda 20 kilo 600 gram eroin ile 1 kilogram metamfetamin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir tırı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Talisca"nın tepki vermesi üzerine tırda arama yapıldı.

Aramada, tırın bir bölümüne gizlenmiş 40 pakette 20 kilo 600 gram eroin ile 2 pakette 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alının şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş