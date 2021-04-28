Kocaeli'de tıra çarpan kargo kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tıra çarpan kargo kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tıra çarpan kargo kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden A.S. (35) idaresindeki 41 FK 415 plakalı kargo kamyonu, Dilovası rampası mevkisinde Mehmet K'nin kullandığı 41 UB 706 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan A.S, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral