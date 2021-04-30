Kocaeli'de tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde önünde seyreden tıra çarpan kamyonun sürücüsü tedavi altına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde önünde seyreden tıra çarpan kamyonun sürücüsü tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Talip H'nin kullandığı 06 DL 0214 plakalı kamyon, Gedikli mevkisinde aynı yöne giden M.E. idaresindeki 42 RF 192 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücü Talip H'nin ezilen kamyon kabinin içinde sıkışması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün kurtarılmasının ardından, tır çekilerek kullanılmaz hale gelen kamyondan ayırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Özcan Deniz Serdar Ortaç
Spor Diego Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:19:30. #1.15#

title