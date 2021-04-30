Kocaeli'de tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde önünde seyreden tıra çarpan kamyonun sürücüsü tedavi altına alındı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde önünde seyreden tıra çarpan kamyonun sürücüsü tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Talip H'nin kullandığı 06 DL 0214 plakalı kamyon, Gedikli mevkisinde aynı yöne giden M.E. idaresindeki 42 RF 192 plakalı tıra arkadan çarptı.
Sürücü Talip H'nin ezilen kamyon kabinin içinde sıkışması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün kurtarılmasının ardından, tır çekilerek kullanılmaz hale gelen kamyondan ayırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman