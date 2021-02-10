Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

10.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:42
Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 54 H 5902 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti Emekevler Mahallesi mevkisinde, öndeki T.A'nın kullandığı 67 BA 023 plakalı tıra henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Başiskele ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolunun Ankara yönündeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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