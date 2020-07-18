Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tırın önde seyreden minibüse çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
18.07.2020 02:13 | Son Güncelleme: 18.07.2020 02:16
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tırın önde seyreden minibüse çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit idaresindeki 34 UJ 2960 plakalı tır, Körfez gişeleri mevkisinde aynı yöndeki Mustafa Sağlam'ın kullandığı 10 S 00575 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA