Kocaeli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
15.07.2020 01:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:20

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 PKY 54 plakalı tır, Terminal Caddesi'nde karşı yönden gelen Çetin Özkan'ın kullandığı 41 VR 521 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Özkan ile aynı araçtaki Tufan Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada otomobilden yola savrulan ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaralandı. Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Özkan ve Aydın'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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