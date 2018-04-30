Kocaeli'de Ticari Araca Silahlı Saldırı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki ticari taksiye silahlı saldırı düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'nde bir taksi durağında park halindeki 41 T 3265 plakalı ticari taksiye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 kurşun isabet eden otomobilde hasar meydana geldi.

Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.

İsmini açıklamayan taksi sürücüsü, sabah aracın temizliğini yaparken gri renkli bir araçtan 2 el ateş edildiğini ancak saldırı kimin gerçekleştirdiğini görmediğini ifade etti.

Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.