Kocaeli'de tıbbi atık bertarafı ve cenaze hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel

Kocaeli'de tıbbi atık bertarafı ve cenaze hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında, tıbbi atıkların bertarafı ve cenaze hizmetleriyle ilgili ek önlemler aldı.

25.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:12
Kocaeli'de tıbbi atık bertarafı ve cenaze hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında, tıbbi atıkların bertarafı ve cenaze hizmetleriyle ilgili ek önlemler aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de koronavirüs tedavilerinin yapıldığı devlet hastaneleri ve yurt dışından gelen vatandaşların yerleştirildiği devlet yurtlarından çıkan tıbbi atıklar, Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İZAYDAŞ) tarafından toplanarak bertaraf ediliyor.

Tıbbi atıklar, İZAYDAŞ'ın Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf edilmek üzere özel tıbbi atık araçlarıyla toplanıyor.

Çalışmalar kapsamında, İZAYDAŞ'ın 9 araç ve 24 özel kıyafetli ekiplerince 1-24 Mart tarihlerinde, 1540 kilogram tıbbi atık toplanarak, tesislerde bertaraf edildi.

İZAYDAŞ ekipleri, ayrıca şehrin farklı noktalarındaki sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını da topluyor. Profesyonel ekiplerce 1-24 Mart tarihlerinde, 55 devlet ve özel sağlık noktasından toplamda 212 ton tıbbi atık toplandı.

Koronavirüs tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşları ile yurt dışından gelen vatandaşların yerleştirildiği yurtlardaki tıbbi atık toplama işlerinin titizlikle yürütülmeye devam edileceği bildirildi.

Cenaze hizmetlerinde koronavirüs tedbiri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinin verildiği Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde de koronavirüse karşı tedbirleri artırdı.

Önlemler kapsamında kayıt işlemlerini gerçekleştiren personel, eldiven ve maske kullanırken, şube girişine el dezenfektanı yerleştirildi.

İşlemler sırasında vatandaşların toplu olarak kayıt alanına girmelerine izin verilmiyor.

Cenaze araçlarına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, Kovid-19 salgını süresince herkesin güvenliği için cenazesi kaldırılan kişinin yakınlarının araçlara alınmaması kararlaştırıldı.

Mezarlıkta görev yapan defin hizmeti personeli ve şoförler de hastaneden veya evden cenaze almaya giderken maske, gözlük ve eldivenlerle hizmet veriyor.

Gasilhane personeli, cenaze yıkama işlemini tam donanımlı kıyafet, eldiven, maske ve gözlük kullanarak gerçekleştiriyor. Bu işlem sırasında cenazesi kaldırılan kişinin yakınları gasilhaneye alınmıyor.

Cenaze namazı ve defin işlemleri ise koronavirüs tedbirleri kapsamında, namaz saatlerinde yapılmıyor. İşlemler, görevli imam ile cenazesi kaldırılan kişinin yakınlarının ortak olarak belirlediği bir vakitte, az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde yapılan tüm işlemlerin, dini hassasiyetlere azami dikkat edilerek yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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