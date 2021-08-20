Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 6 bin kişiye iş kapısı açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 6 bin kişiye iş kapısı açılacak

Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 6 bin kişiye iş kapısı açılacak
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 8,2 milyar lira olarak öngörülen 244 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 8,2 milyar lira olarak öngörülen 244 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yatırımcılar için cazibesini koruyan Kocaeli, yılın ilk yarısında en fazla yeni yatırım başvurusu yapılan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için ocak-haziran döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 244 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı. Geçen yılın aynı döneminde Kocaeli'deki yatırımlar için 154 teşvik belgesi düzenlenmişti.

Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 24'ü yabancı sermayeli projeler oldu. Bu projelerin öngörülen yatırım tutarı ise 1 milyar 892 milyon lira olarak hesaplandı.

Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen sabit yatırım tutarı 8 milyar 267 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında kentte 6 bin 242 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Sanayi yatırımları başı çekti

Teşviğe bağlanan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında, imalat sanayisi projelerinin çoğunlukta olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 90'ını imalat sanayi yatırımları oluşturdu. Teşvik alan 218 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 5 milyar 467 milyon lira oldu. Bunun 3 milyar 161 milyon liralık kısmını komple yeni, 1 milyar 999 milyon lirasını da tevsi yatırımlar oluşturdu.

Hizmet sektöründe 19, enerjide 6, tarımda ise 1 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Tamamlanan projelerle 426 kişi iş başı yaptı

Ayrıca, Bakanlık tarafından yılın ilk 6 aylık döneminde Kocaeli'de yatırım süreci tamamlanan 20 projeye tamamlama vizesi verildi.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 7'sini "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu.

Sabit yatırım tutarı 260 milyon 994 bin lirayı bulan ve ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşan projelerle 426 kişi iş sahibi oldu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Mustafa Destici Kerem Ali Sürekli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Deniz Akkaya Davut Güloğlu
Spor Muslera Mustafa Er Mesut Özil Burak Elmas Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 6 bin kişiye iş kapısı açılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:21:42. #1.15#

title