Kocaeli'de teşvik belgesi düzenlenen proje sayısı yaklaşık yüzde 17 arttı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, ocak-eylül döneminde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 artış gösterdi.

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, reel sektörün ekonomiye güveninin temel göstergelerinden olan teşvikli yatırımlarda çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için ocak-eylül döneminde verilen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 arttı.

Kentte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için 2020'nin 9 aylık döneminde 271 teşvik belgesi düzenlenirken, bu yılın aynı döneminde 316 komple yeni yatırım, modernizasyon ve tevsi projesi, devlet desteklerinden faydalanmaya hak kazandı.

Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 31'i yabancı sermayeli projeler oldu. Bu projelerin öngörülen yatırım tutarı ise 2 milyar 484 milyon lira olarak hesaplandı.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 10 milyar 170 milyon lira olan yerli ve yabancı yatırımlar tamamlandığında 8 bin 365 kişilik yeni istihdam oluşması planlanıyor.

Yatırımların yüzde 90'a yakını imalat sanayisinden

Teşviğe bağlanan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında, imalat sanayisi projelerinin çoğunlukta olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 90'a yakınını imalat sanayi yatırımları oluşturdu. Teşvik alan 281 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 7 milyar 642 milyon lira olarak hesaplandı. Bu tutarın 4 milyar 351 milyon liralık kısmı komple yeni yatırımlar.

Hizmetler sektöründe 24, enerjide 9, tarımda 2 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Tamamlanan projelerle 1645 kişi istihdam edildi

Bakanlık tarafından yılın 9 aylık döneminde Kocaeli'de yatırım süreci tamamlanan 36 projeye de tamamlama vizesi verildi.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 11'ini "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu.

Sabit yatırım tutarı 992 milyon 827 bin lirayı bulan ve ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşan projelerle 1645 kişi istihdam edildi.

AA / Şahin Oktay - Ekonomi Haberleri

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