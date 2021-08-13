Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/YPG/YPJ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan N.W.M'nin (33), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü içerisinde 2013-2018 yıllarında silahlı faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.W.M, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PKK/YPG/YPJ silahlı terör örgütüne üye olduğu öne sürülen bir kişinin Suriye'de yakalanmamak için İstanbul ve Kocaeli'de farklı adreslerde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ağustos'ta N.W.M'yi (33) İzmit ilçesinde saklandığı belirlenen evde gözaltına almıştı.

Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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