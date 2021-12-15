Kocaeli'de terör örgütü şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de terör örgütü şüpheli yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan zanlı gözaltına alındı. - KOCAELİ

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan iğrenç iddia! Kardeşini de işin içine kattı

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan iğrenç iddia! Kardeşini de işin içine kattı

 Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yerde hareketsiz halde bulundu

Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yerde hareketsiz halde bulundu

 PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Orada cinsel ilişki var, gözümle gördüm

PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Orada cinsel ilişki var, gözümle gördüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title