Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 20 gözaltı
Haberler » Güncel » Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 20 gözaltı - Haber

Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 20 gözaltı

KOCAELİ'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:52
Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 20 gözaltı

'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmada, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Gebze, Darıca ve Dilovası'nda yapılan operasyonda, aralarında HDP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve bazı ilçelerdeki parti binalarında arama yapıldı. Gözaltına alınan bazı kişiler hakkında, 'terör örgütü üyeliği' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et