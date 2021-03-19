Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
19.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:13
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş