Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

19.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:13
Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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