Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Dilovası'nda düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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