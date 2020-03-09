Kocaeli'de terör örgütü PKK üyesi tutuklandı
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Kocaeli, PKK, Güncel

Kocaeli'de terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın daha önceki yıllarda kırsal alanda terör faaliyetlerine katıldığı belirlenen 'Sinan' kod adlı D.A., yakalandı.

09.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:24
Kocaeli'de terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın daha önceki yıllarda kırsal alanda terör faaliyetlerine katıldığı belirlenen 'Sinan' kod adlı D.A., yakalandı. Gözaltına alınan D.A., mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. 

PKK/KCK terör örgütünde daha önceki yıllarda kırsal alanda terör eylemlerine katıldığı belirlenen 'Sinan' kod adlı D.A.'nın İzmit'te olduğu bilgisine ulaşan polis, çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan D.A., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan D.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: DHA

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