Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:50
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA
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