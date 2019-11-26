Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

26.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:22

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gebze, Dilovası, Darıca ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Meryem Uslu ile bazı HDP'li yöneticilerinin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konuldu.

Kaynak: AA