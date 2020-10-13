Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilen 4 şüphelinin yakalanması için Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız