Kocaeli'de terör örgütü operasyonu
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Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

13.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:42
Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilen 4 şüphelinin yakalanması için Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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