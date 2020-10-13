Kocaeli'de terör örgütü operasyonu
13.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:42
Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilen 4 şüphelinin yakalanması için Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız