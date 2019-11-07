Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

07.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:24

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde DEAŞ'la irtibatlı olan ve Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyette bulundukları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu B.E, M.M, H.E. ve R.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA