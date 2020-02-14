Kocaeli'de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında
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Kocaeli'de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:05
Kocaeli'de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında

'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, HDP Kocaeli İl Teşkilatı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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