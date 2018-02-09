Kocaeli'de terör operasyonu 19 gözaltı

KOCAELİ'de, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li eski yöneticilerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li eski il ve ilçe başkanları ile parti yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan 19 kişi sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

HDP BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin terör örgütü PKKKCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, HDP Gebze İl Başkanlığı'nda arama yapıldı. Terör örgütünün talimatları doğrultusunda örgüt adına hareket ettikleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında HDP Gebze İlçe Başkanlığı yöneticileri ile Demokratik Bölgeler Partisi Gebze ilçe yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik saat 06.00'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis; D.B., M.A., E.G., M.A., Ş.B., A.Y., A.S., M.U., C.Ç., H.D., Z.A., D.B.K., İ.B., Ç.B., M.Y., M.Z.Ü., T.D., R.T. ve M.P.'yi gözaltına aldı. HDP Gebze İlçe Başkanlığı binasında ve gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünün amaçlarına yönelik pankart ve dövizler, güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin fotoğrafları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu. HDP Gebze İlçe Başkanlığı'nda, terör örgütü elebaşının ve öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

Polis, Y.Ö. ve G.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Ergün AYAZ-Selda Hatun TANİZMİT (Kocaeli), (DHA)

(Tür: Yurt)