Kocaeli'de terör operasyonu

21.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:21

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonlarında 2 FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi 2 ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 2 olamak üzere 4 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 2 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör örgütü üyesi 2 şahıs eş zamanlı olarak yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA