06.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:12

- Kocaeli'de TEM otoyolunda trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu Körfez mevkiinde yol temizlik aracı, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza 10.39 sıralarında TEM Otoyolu Körfez gişeler mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar T. idaresindeki 34 VT 5527 plakalı otomobil, yolda temizlik yapan 34 SEY 96 plakalı kamyoneti son anda fark edince çarpmamak için manevra yaptı. Ani manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil, arkadan gelen 34 GH 7024 plakalı tır ile kamyonet arasında sıkıştı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Yaşar T.'nin adı öğrenilemeyen eşi, babası ve Saliha T. adlı kayınvalidesi yaralandı.

Kazyı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslara alınan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Saliha T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA