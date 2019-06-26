Kocaeli'de TEM Otoyoluna giren şahıs feci şekilde öldü

Kocaeli Körfez ilçesinde yaya olarak TEM otoyoluna giren Suriye uyruklu şahıs, bir aracın çarpması daha sonra da diğer araçların üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdullah Elcedan (23), Körfez Şirinyalı mevkiinde yaya olarak TEM Otoyoluna girdi. Hızla akan trafikte yolun sol şeridi üzerinde bekleyen şahıs, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Daha sonra hızla gelen araçların üzerinden geçtiği Suriyeli şahıs, feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen Elcaddan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol ise yeniden trafiğe açıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA