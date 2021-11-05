Kocaeli'de tel örgülerde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tel örgülerde mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstasyon Mahallesi Özgür Sokak'ta tel örgülerde mahsur kalan kedi yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, bir patisi tel örgüye battığı için asılı kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerce tel örgü kesilerek kurtarılan kedinin patisinden yaralandığı belirlendi.

Daha sonra Kartepe Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edilen kedi yavrusu, veterinerde tedavi altına alındı.

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